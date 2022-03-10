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Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...

Rusya - Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınıyor. Ukraynalılar'a, Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde barınma veya taleplerine göre yer değişikliği imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yararlanmak için günlerce, haftalarca veya aylarca beklemek istemeyen Ukraynalılar, soluğu toplama merkezine 25-30 kilometre mesafedeki Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garında alıyor. Plac Legionow İstasyonu, Ukraynalılar'ın adeta umut istasyonuna dönmüş durumda.

Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...
Ekleme: 10.03.2022 - 09:12 Güncelleme: 10.03.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...
Rusya-Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak Rusya Ukrayna Türkiye Üçlü Zirvesine çevrildi. Savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların yoğunlukla bulunduğu Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde ise endişeli bekleyiş sürüyor.

Barınma merkezinde beklemek istemeyen Ukraynalılar, umut istasyonu ise Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garı oldu. Buraya gelerek bir umut Polonya'nın diğer şehirlerine veya diğer Avrupa ülkelerine bilet bakan Ukraynalılar için tren garında da bir seferberlik başlatılmış durumda.

Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...

GÖZLER SEFER TAKİP EKRANINDA
Genç, yaşlı, engelli bireylerin koridorlarında ve salonunda yerlerde yattığı tren garının Sefer Takip Ekranının önü ise hiç boş kalmıyor. Şanslı olan Ukraynalılar sefer saatinin gelmesini dört gözle ekrandan takip ederken, onlar kadar şanslı olamayan sığınmacılar ise Sefer Takip ekranına yeni bir sefer yansısın diye dua ediyor. Umuda yolculuğa Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş noktalarında başlayan Ukraynalılar'ı, Polonya'ya geçtikten sonra da zorlu bir süreç bekliyor.

Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...

ULAŞIM ARAÇLARI İMKANSIZ OLDU
Çünkü, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Korczowa, Przemsyl ve Medyka bölgelerinde bir noktadan bir noktaya geçiş neredeyse imkansız hale geldi. Özel aracınız yoksa sınıra yakın bölgelerde taksi veya başka bir ulaşım aracı bulmanız neredeyse imkansız. Öte yandan, bir grup İtalya vatandaşı da tren garı önünde eylem gerçekleştirdi.

İtalya vatandaşları, eski İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada mikrofonların üzerine Rusça 'Rusya Ordusu' yazılı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eskizinin olduğu bir tshirt fırlattı. Olay sonrasında Salvini alanı terk ederken, söz konusu tshirt tren garının girişine serildi.

Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...

POLONYA'YA GEÇEN 1.3 MİLYON KİŞİNİN YÜZDE 93'Ü UKRAYNALI
Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırından toplam 1 milyon 330 bin kişinin Polonya'ya geçtiği bildirildi. Sınırı geçen 1 milyon 330 binin yüzde 93'ü Ukraynalılardan oluştuğu öğrenildi.

AFAD'DAN UKRAYNA'YA YARDIM ELİ
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 23 insani yardım tır bölgeye ulaştı.

Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...

Ayrıca 1 tır ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda. Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım tırında toplam, 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

AFAD-AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tırın daha bugün Türkiye'den Ukrayna'nın Lviv kendine hareket edeceği de öğrenildi.
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