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Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta iki hafta geride kalırken diplomasi trafiği sürüyor. Bugün Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya'da dışişleri bakanları düzeyinde çok kritik bir zirve yapılırken, gözler bu akşam gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye çevrildi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.20'de başlayan görüşme, 19.05'te sona erdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı
Ekleme: 10.03.2022 - 19:48 Güncelleme: 10.03.2022 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı
Bugün Rusya Ukrayna savaşına ilişkin gözlerin Türkiye'ye çevrilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde dünyanın gündemindeki kritik başlıklarda kilit rol oynamasını bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın birçok lideriyle yakın temas ve iyi ilişkiler kurması sorunların çözümünde de kendisine ve Türkiye'nin arabuluculuğuna ihtiyacı masaya getiriyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 3 ayda gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler yoğun diplomasi trafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ERDOĞAN- BİDEN GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Başkan Erdoğan'ın bugünkü önemli temaslarından yakın zamanda Rusya'ya yaptırım kararlarını imzalayan ABD Başkanı Joe Biden oldu. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken yapılan bu görüşme savaşan iki ülke ile birlikte Türkiye ve dünya kamuoyunca da dikkatle takip ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Öte yandan, Başkan Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti. Başkan Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TÜM HAKSIZ YAPTIRIMLAR...

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

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Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı
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