10-11 Mart Hangi Uçuşlar İptal? THY İptal Olan Seferler Listesi

THY ve Pegasus Hangi Uçuşlar İptal Edildi?



10-11 Mart Pegasus İptal Olan Seferler



10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak seyahat planlayan birçok yolcu araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava şartlarının etkili olacağı ve şiddetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları aratıldı. İki havayolu şirketi de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçuşların yapılmayacağını aktardı. THY tarafından konuyla ilgili olarak " Değerli yolcularımız, İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması yapılırken Pegasus şirketi de “Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. “ açıklamasında bulundu. Yolculuk planı olan birçok vatandaş kendi seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. İptal olan seferleri İstanbul havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı internet siteleri üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle seyahat edecek olan vatandaşlar araştırmalara başladı. İşte Pegasıus tarafından belirtilen iptal seferler listesi;2084 Sabiha Gökçen Adana Şakirpaşa 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:102085 Adana Şakirpaşa Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:45 10.03.2022 13:152184 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 07:00 10.03.2022 08:102185 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:102186 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 09:15 10.03.2022 10:252187 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:55 10.03.2022 12:002248 Sabiha Gökçen Bodrum 10.03.2022 14:10 10.03.2022 15:252249 Bodrum Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:20 10.03.2022 19:352280 Sabiha Gökçen Dalaman 10.03.2022 08:00 10.03.2022 09:152281 Dalaman Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:05 10.03.2022 12:202322 Sabiha Gökçen Denizli 10.03.2022 21:00 10.03.2022 22:052520 Sabiha Gökçen Erzincan 10.03.2022 07:55 10.03.2022 09:402521 Erzincan Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:15 10.03.2022 12:002572 Sabiha Gökçen Malatya 10.03.2022 19:10 10.03.2022 20:502573 Malatya Sabiha Gökçen 10.03.2022 21:20 10.03.2022 23:002668 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 11:40 10.03.2022 12:452669 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 13:35 10.03.2022 14:402678 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 18:40 10.03.2022 19:452683 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 22:00 10.03.2022 23:052700 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 09:40 10.03.2022 10:552701 Konya Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:40 10.03.2022 15:552708 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 21:25 10.03.2022 22:402732 Sabiha Gökçen Kayseri 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:002733 Kayseri Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:30 10.03.2022 12:552752 Sabiha Gökçen Sivas 10.03.2022 19:15 10.03.2022 20:402790 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 08:05 10.03.2022 09:302791 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:252826 Sabiha Gökçen Trabzon 10.03.2022 17:45 10.03.2022 19:252827 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 20:00 10.03.2022 21:502214 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 15:00 10.03.2022 16:102215 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:40 10.03.2022 17:451011 Sabiha Gökçen Köln 10.03.2022 08:55 10.03.2022 11:251012 Köln Sabiha Gökçen 10.03.2022 12:25 10.03.2022 16:302130 Sabiha Gökçen Hatay 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:452131 Hatay Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:15 10.03.2022 12:551169 Sabiha Gökçen Londra 10.03.2022 08:25 10.03.2022 09:301170 Londra Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:20 10.03.2022 17:002860 Sabiha Gökçen Ordu/Giresun 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:402861 Ordu/Giresun Sabiha Gökçen 10.03.2022 12:10 10.03.2022 13:452196 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 18:10 10.03.2022 19:202195 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:45 10.03.2022 19:502824 Sabiha Gökçen Trabzon 10.03.2022 16:05 10.03.2022 17:452825 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:15 10.03.2022 20:052674 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 16:00 10.03.2022 17:052675 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 17:40 10.03.2022 18:451920 Sabiha Gökçen Ercan 10.03.2022 14:40 110.03.2022 16:101921 Ercan Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:40 10.03.2022 18:151263 Sabiha Gökçen Eindhoven 10.03.2022 10:25 10.03.2022 13:101264 Eindhoven Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:00 10.03.2022 18:152092 Sabiha Gökçen Adana 10.03.2022 16:25 10.03.2022 17:552093 Adana Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:25 10.03.2022 19:552794 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 17:50 10.03.2022 19:152795 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 19:45 10.03.2022 21:102402 Sabiha Gökçen Gaziantep 10.03.2022 07:25 10.03.2022 09:003306 İzmir İstanbul Havalimanı 10.03.2022 15:15 10.03.2022 16:253307 İstanbul Havalimanı İzmir 10.03.2022 17:05 10.03.2022 18:152403 Gaziantep Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:30 10.03.2022 11:102794 Sabiha Gökçen SZF 10.03.2022 14:50 10.03.2022 16:152795 SZF Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:45 10.03.2022 18:10824 Sabiha Gökçen Bahreyn 10.03.2022 21:25 11.03.2022 01:202012 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:002013 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:30 11.03.2022 18:452186 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 09:15 11.03.2022 10:252187 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:002321 Denizli Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:00 11.03.2022 09:052490 Sabiha Gökçen Muş 11.03.2022 11:10 11.03.2022 13:102491 Muş Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:40 11.03.2022 15:402500 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 06:25 11.03.2022 08:252501 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 11:052502 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 16:50 11.03.2022 18:502503 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 19:20 11.03.2022 21:302520 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:402521 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 11:552550 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 06:15 11.03.2022 08:052551 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 10:502590 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:202591 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:20 11.03.2022 12:302660 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 06:10 11.03.2022 07:152661 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:45 11.03.2022 08:502662 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:50 11.03.2022 12:552663 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:302702 Sabiha Gökçen Konya 11.03.2022 08:40 11.03.2022 09:552703 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:25 11.03.2022 15:402709 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:152732 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:002733 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:552738 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 19:05 11.03.2022 20:252739 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 21:00 11.03.2022 22:252751 Sivas Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:152790 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:202791 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:50 11.03.2022 11:152826 Sabiha Gökçen Trabzon 11.03.2022 17:45 11.03.2022 19:252827 Trabzon Sabiha Gökçen 11.03.2022 20:00 11.03.2022 21:504238 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:104239 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:354290 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 09:00 11.03.2022 11:004291 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:40 11.03.2022 13:50825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 02:15 11.03.2022 06:303300 İzmir İstanbul Havalimanı 11.03.2022 08:05 11.03.2022 09:153301 İstanbul Havalimanı İzmir 11.03.2022 10:00 11.03.2022 11:153306 İzmir İstanbul Havalimanı 11.03.2022 19:25 11.03.2022 20:353307 İstanbul Havalimanı İzmir 11.03.2022 21:05 11.03.2022 22:202090 Sabiha Gökçen Adana 11.03.2022 11:50 11.03.2022 13:202091 Adana Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:50 11.03.2022 15:202572 Sabiha Gökçen Malatya 11.03.2022 1600 11.03.2022 17:402573 Malatya Sabiha Gökçen 11.03.2022 18:20 11.03.2022 20:00858 Sabiha Gökçen Kuveyt 11.03.2022 17:50 11.03.2022 21:20859 Kuveyt Sabiha Gökçen 11.03.2022 22:20 12.03.2022 02:10801 Sabiha Gökçen Brüksel 11.03.2022 05:50 11.03.2022 09:30802 Brüksel Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 13:30508 Sabiha Gökçen Tebriz :11.03.2022 2040 11.03.2022 23:00509 Tebriz Sabiha Gökçen 11.03.2022 01:50 11.03.2022 04:352530 Sabiha Gökçen Elazığ 11.03.2022 04:20 11.03.2022 06:052531 Elazığ Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:30 11.03.2022 08:15824 Sabiha Gökçen Bahreyn 11.03.2022 18:25 11.03.2022 22:20825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 23:15 12.03.2022 03:30941 Sabiha Gökçen Basel 11.03.2022 11:40 11.03.2022 14:55942 Basel Sabiha Gökçen 11.03.2022 15:45 11.03.2022 18:352184 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 04:00 11.03.2022 05:102181 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:052794 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 14:50 11.03.2022 16:152795 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 16:45 11.03.2022 18:102552 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 16:35 11.03.2022 18:252553 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 18:55 11.03.2022 20:502422 Sabiha Gökçen Şanlıurfa 11.03.2022 14:55 11.03.2022 16:402423 Şanlıurfa Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:10 11.03.2022 18:551163 Sabiha Gökçen Londra 11.03.2022 18:25 11.03.2022 22:301164 Londra Sabiha Gökçen 11.03.2022 23:35 11.03.2022 03:152406 Sabiha Gökçen Gaziantep 11.03.2022 13:50 11.03.2022 15:302407 Gaziantep Sabiha Gökçen 11.03.2022 16:00 11.03.2022 17:401706 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 18:15 11.03.2022 19:201706 Ankara Erbil 11.03.2022 19:50 11.03.2022 21:501707 Erbil Ankara 11.03.2022 22:50 12.03.2022 00:551707 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 01:25 11.03.2022 02:301191 Sabiha Gökçen Atina 11.03.2022 05:15 11.03.2022 06:401192 Atina Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:30 11.03.2022 08:551071 Sabiha Gökçen Kopenhag 11.03.2022 05:30 11.03.2022 08:551072 Kopenhag Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:45 11.03.2022 12:502672 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:352673 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:302862 Sabiha Gökçen Ordu/Giresun 11.03.2022 15:15 11.03.2022 16:552863 Ordu/Giresun Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:25 11.03.2022 19:002256 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:002257 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:50 11.03.2022 19:052678 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 15:25 11.03.2022 16:302679 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:05 11.03.2022 18:102280 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 05:00 11.03.2022 06:152281 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:002188 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 08:45 11.03.2022 09:552189 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:25 11.03.2022 11:302214 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 12:05 11.03.2022 13:152215 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:00 11.03.2022 15:052196 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 15:45 11.03.2022 16:552197 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:25 11.03.2022 18:302240 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 05:10 11.03.2022 06:252241 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:55 11.03.2022 08:102086 Sabiha Gökçen Adana 11.03.2022 08:45 11.03.2022 10:152087 Adana Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:45 11.03.2022 12:152132 Sabiha Gökçen Hatay 11.03.2022 13:20 11.03.2022 15:002133 Hatay Sabiha Gökçen 11.03.2022 15:30 11.03.2022 17:102008 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 09:10 11.03.2022 10:252009 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:102664 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 05:20 11.03.2022 06:252665 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:55 11.03.2022 08:00