10-11 Mart Hangi Uçuşlar İptal? THY İptal Olan Seferler Listesi
THY iptal olan seferler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Uçuş iptallerinin ardından havayolu şirketleri tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Peki, 10 Mart hangi uçuşlar iptal? THY iptal uçuşlar hangileri? Pegasus iptal olan uçuşlar hangileri? İşte merak edilenler...
10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10-11 Mart hangi uçuşlar iptal ve THY hangi uçuşlar iptal soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak seyahat planlayan birçok yolcu araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava şartlarının etkili olacağı ve şiddetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. THY hangi uçuşlar iptal ve Pegasus hangi uçuşlar iptal sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
THY ve Pegasus Hangi Uçuşlar İptal Edildi?
10-11 Mart tarihlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında THY hangi uçuşlar iptal ve Pegasus hangi uçuşlar iptal soruları aratıldı. İki havayolu şirketi de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçuşların yapılmayacağını aktardı. THY tarafından konuyla ilgili olarak " Değerli yolcularımız, İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması yapılırken Pegasus şirketi de “Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. “ açıklamasında bulundu. Yolculuk planı olan birçok vatandaş kendi seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. İptal olan seferleri İstanbul havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı internet siteleri üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
10-11 Mart Pegasus İptal Olan Seferler
10-11 Mart Pegasus iptal olan seferler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle seyahat edecek olan vatandaşlar araştırmalara başladı. İşte Pegasıus tarafından belirtilen iptal seferler listesi;
2084 Sabiha Gökçen Adana Şakirpaşa 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:10
2085 Adana Şakirpaşa Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:45 10.03.2022 13:15
2184 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 07:00 10.03.2022 08:10
2185 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:10
2186 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 09:15 10.03.2022 10:25
2187 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:55 10.03.2022 12:00
2248 Sabiha Gökçen Bodrum 10.03.2022 14:10 10.03.2022 15:25
2249 Bodrum Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:20 10.03.2022 19:35
2280 Sabiha Gökçen Dalaman 10.03.2022 08:00 10.03.2022 09:15
2281 Dalaman Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:05 10.03.2022 12:20
2322 Sabiha Gökçen Denizli 10.03.2022 21:00 10.03.2022 22:05
2520 Sabiha Gökçen Erzincan 10.03.2022 07:55 10.03.2022 09:40
2521 Erzincan Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:15 10.03.2022 12:00
2572 Sabiha Gökçen Malatya 10.03.2022 19:10 10.03.2022 20:50
2573 Malatya Sabiha Gökçen 10.03.2022 21:20 10.03.2022 23:00
2668 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 11:40 10.03.2022 12:45
2669 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 13:35 10.03.2022 14:40
2678 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 18:40 10.03.2022 19:45
2683 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 22:00 10.03.2022 23:05
2700 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 09:40 10.03.2022 10:55
2701 Konya Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:40 10.03.2022 15:55
2708 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 21:25 10.03.2022 22:40
2732 Sabiha Gökçen Kayseri 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:00
2733 Kayseri Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:30 10.03.2022 12:55
2752 Sabiha Gökçen Sivas 10.03.2022 19:15 10.03.2022 20:40
2790 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 08:05 10.03.2022 09:30
2791 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:25
2826 Sabiha Gökçen Trabzon 10.03.2022 17:45 10.03.2022 19:25
2827 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 20:00 10.03.2022 21:50
2214 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 15:00 10.03.2022 16:10
2215 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:40 10.03.2022 17:45
1011 Sabiha Gökçen Köln 10.03.2022 08:55 10.03.2022 11:25
1012 Köln Sabiha Gökçen 10.03.2022 12:25 10.03.2022 16:30
2130 Sabiha Gökçen Hatay 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:45
2131 Hatay Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:15 10.03.2022 12:55
1169 Sabiha Gökçen Londra 10.03.2022 08:25 10.03.2022 09:30
1170 Londra Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:20 10.03.2022 17:00
2860 Sabiha Gökçen Ordu/Giresun 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:40
2861 Ordu/Giresun Sabiha Gökçen 10.03.2022 12:10 10.03.2022 13:45
2196 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 18:10 10.03.2022 19:20
2195 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:45 10.03.2022 19:50
2824 Sabiha Gökçen Trabzon 10.03.2022 16:05 10.03.2022 17:45
2825 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:15 10.03.2022 20:05
2674 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 16:00 10.03.2022 17:05
2675 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 17:40 10.03.2022 18:45
1920 Sabiha Gökçen Ercan 10.03.2022 14:40 110.03.2022 16:10
1921 Ercan Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:40 10.03.2022 18:15
1263 Sabiha Gökçen Eindhoven 10.03.2022 10:25 10.03.2022 13:10
1264 Eindhoven Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:00 10.03.2022 18:15
2092 Sabiha Gökçen Adana 10.03.2022 16:25 10.03.2022 17:55
2093 Adana Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:25 10.03.2022 19:55
2794 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 17:50 10.03.2022 19:15
2795 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 19:45 10.03.2022 21:10
2402 Sabiha Gökçen Gaziantep 10.03.2022 07:25 10.03.2022 09:00
3306 İzmir İstanbul Havalimanı 10.03.2022 15:15 10.03.2022 16:25
3307 İstanbul Havalimanı İzmir 10.03.2022 17:05 10.03.2022 18:15
2403 Gaziantep Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:30 10.03.2022 11:10
2794 Sabiha Gökçen SZF 10.03.2022 14:50 10.03.2022 16:15
2795 SZF Sabiha Gökçen 10.03.2022 16:45 10.03.2022 18:10
824 Sabiha Gökçen Bahreyn 10.03.2022 21:25 11.03.2022 01:20
2012 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:00
2013 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:30 11.03.2022 18:45
2186 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 09:15 11.03.2022 10:25
2187 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:00
2321 Denizli Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:00 11.03.2022 09:05
2490 Sabiha Gökçen Muş 11.03.2022 11:10 11.03.2022 13:10
2491 Muş Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:40 11.03.2022 15:40
2500 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 06:25 11.03.2022 08:25
2501 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 11:05
2502 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 16:50 11.03.2022 18:50
2503 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 19:20 11.03.2022 21:30
2520 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:40
2521 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 11:55
2550 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 06:15 11.03.2022 08:05
2551 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 10:50
2590 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:20
2591 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:20 11.03.2022 12:30
2660 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 06:10 11.03.2022 07:15
2661 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:45 11.03.2022 08:50
2662 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:50 11.03.2022 12:55
2663 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:30
2702 Sabiha Gökçen Konya 11.03.2022 08:40 11.03.2022 09:55
2703 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:25 11.03.2022 15:40
2709 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:15
2732 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:00
2733 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:55
2738 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 19:05 11.03.2022 20:25
2739 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 21:00 11.03.2022 22:25
2751 Sivas Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:15
2790 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:20
2791 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:50 11.03.2022 11:15
2826 Sabiha Gökçen Trabzon 11.03.2022 17:45 11.03.2022 19:25
2827 Trabzon Sabiha Gökçen 11.03.2022 20:00 11.03.2022 21:50
4238 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:10
4239 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:35
4290 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 09:00 11.03.2022 11:00
4291 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:40 11.03.2022 13:50
825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 02:15 11.03.2022 06:30
3300 İzmir İstanbul Havalimanı 11.03.2022 08:05 11.03.2022 09:15
3301 İstanbul Havalimanı İzmir 11.03.2022 10:00 11.03.2022 11:15
3306 İzmir İstanbul Havalimanı 11.03.2022 19:25 11.03.2022 20:35
3307 İstanbul Havalimanı İzmir 11.03.2022 21:05 11.03.2022 22:20
2090 Sabiha Gökçen Adana 11.03.2022 11:50 11.03.2022 13:20
2091 Adana Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:50 11.03.2022 15:20
2572 Sabiha Gökçen Malatya 11.03.2022 1600 11.03.2022 17:40
2573 Malatya Sabiha Gökçen 11.03.2022 18:20 11.03.2022 20:00
858 Sabiha Gökçen Kuveyt 11.03.2022 17:50 11.03.2022 21:20
859 Kuveyt Sabiha Gökçen 11.03.2022 22:20 12.03.2022 02:10
801 Sabiha Gökçen Brüksel 11.03.2022 05:50 11.03.2022 09:30
802 Brüksel Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 13:30
508 Sabiha Gökçen Tebriz :11.03.2022 2040 11.03.2022 23:00
509 Tebriz Sabiha Gökçen 11.03.2022 01:50 11.03.2022 04:35
2530 Sabiha Gökçen Elazığ 11.03.2022 04:20 11.03.2022 06:05
2531 Elazığ Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:30 11.03.2022 08:15
824 Sabiha Gökçen Bahreyn 11.03.2022 18:25 11.03.2022 22:20
825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 23:15 12.03.2022 03:30
941 Sabiha Gökçen Basel 11.03.2022 11:40 11.03.2022 14:55
942 Basel Sabiha Gökçen 11.03.2022 15:45 11.03.2022 18:35
2184 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 04:00 11.03.2022 05:10
2181 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:05
2794 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 14:50 11.03.2022 16:15
2795 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 16:45 11.03.2022 18:10
2552 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 16:35 11.03.2022 18:25
2553 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 18:55 11.03.2022 20:50
2422 Sabiha Gökçen Şanlıurfa 11.03.2022 14:55 11.03.2022 16:40
2423 Şanlıurfa Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:10 11.03.2022 18:55
1163 Sabiha Gökçen Londra 11.03.2022 18:25 11.03.2022 22:30
1164 Londra Sabiha Gökçen 11.03.2022 23:35 11.03.2022 03:15
2406 Sabiha Gökçen Gaziantep 11.03.2022 13:50 11.03.2022 15:30
2407 Gaziantep Sabiha Gökçen 11.03.2022 16:00 11.03.2022 17:40
1706 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 18:15 11.03.2022 19:20
1706 Ankara Erbil 11.03.2022 19:50 11.03.2022 21:50
1707 Erbil Ankara 11.03.2022 22:50 12.03.2022 00:55
1707 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 01:25 11.03.2022 02:30
1191 Sabiha Gökçen Atina 11.03.2022 05:15 11.03.2022 06:40
1192 Atina Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:30 11.03.2022 08:55
1071 Sabiha Gökçen Kopenhag 11.03.2022 05:30 11.03.2022 08:55
1072 Kopenhag Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:45 11.03.2022 12:50
2672 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:35
2673 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:30
2862 Sabiha Gökçen Ordu/Giresun 11.03.2022 15:15 11.03.2022 16:55
2863 Ordu/Giresun Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:25 11.03.2022 19:00
2256 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:00
2257 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:50 11.03.2022 19:05
2678 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 15:25 11.03.2022 16:30
2679 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:05 11.03.2022 18:10
2280 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 05:00 11.03.2022 06:15
2281 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:00
2188 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 08:45 11.03.2022 09:55
2189 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:25 11.03.2022 11:30
2214 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 12:05 11.03.2022 13:15
2215 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:00 11.03.2022 15:05
2196 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 15:45 11.03.2022 16:55
2197 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:25 11.03.2022 18:30
2240 Sabiha Gökçen Bodrum 11.03.2022 05:10 11.03.2022 06:25
2241 Bodrum Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:55 11.03.2022 08:10
2086 Sabiha Gökçen Adana 11.03.2022 08:45 11.03.2022 10:15
2087 Adana Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:45 11.03.2022 12:15
2132 Sabiha Gökçen Hatay 11.03.2022 13:20 11.03.2022 15:00
2133 Hatay Sabiha Gökçen 11.03.2022 15:30 11.03.2022 17:10
2008 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 09:10 11.03.2022 10:25
2009 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:10
2664 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 05:20 11.03.2022 06:25
2665 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:55 11.03.2022 08:00