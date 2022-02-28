Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış

Kremlin yanlısı Rus devletine ait yerel haber ajansı olan RIA Novosti, makaleyi yayınlandıktan sonra silmiş olsa da İngilizce çevirisi Pakistan merkezli The Frontier Post'ta yayınlandı. Rus yazar Petr Akopov, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi:'Gözlerimizin önünde yeni bir dünya doğuyor. Rusya birliğini yeniden kuruyor.1991 trajedisi, tarihimizdeki korkunç bir felaket. Şimdi ise Rus ve Ukrayna ordularına mensup olarak ayrılan kardeşler hala birbirlerine ateş ediyorlar ancak artık Rusya karşıtı Ukrayna olmayacak. Ruslar Büyük Ruslar, Beyaz Ruslar ve Küçük Rusları bir araya getirerek tarihi bütünlüğünü yeniden sağlıyor.''Geçici bölünmenin yüzyıllarca sürmesine izin vermiş olsaydık, sadece atalarımızın anısına ihanet etmekle kalmaz, aynı zamanda Rus topraklarının parçalanmasına izin verdiğimiz için torunlarımız tarafından lanetlenirdik. Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümünü gelecek nesillere bırakmamaya karar vererek, hiç abartısız tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ukrayna Rusya'ya döndü. Bu, devletin tasfiye edileceği anlamına gelmez, ancak yeniden düzenlenecek. Yeniden kurulacak ve Rus dünyasının bir parçası olarak doğal durumuna döndürülecek.''Rusya üzerinde herhangi Batı baskısı hiçbir şeye yol açmaz. Çatışmanın yüceltilmesinden kaynaklanan kayıplar her iki tarafta da olacak ancak Rusya ahlaki ve jeopolitik olarak hazır. Çok kutuplu dünya sonunda bir gerçeklik var. Ukrayna'daki operasyon Batı'dan başka kimseyi Rusya'ya karşı harekete geçiremez. Çünkü dünyanın geri kalanı çok iyi görüyor ve anlıyor. Bu Rusya ile Batı arasındaki bir çatışma, bu Atlantikçilerin jeopolitik genişlemesine bir cevap, bu Rusya'nın tarihsel alanına ve dünyadaki yerine geri dönüşü anlamına geliyor.'