  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış

Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planını gözler önüne serdi. Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle hazırlanılan haberi internet sitesinden yayımladı. Ancak Rusya için işleri istediği gibi ilerlemeyince haber apar topar kaldırdı.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
Ekleme: 28.02.2022 - 13:15 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
Kremlin yanlısı Rus devletine ait yerel haber ajansı olan RIA Novosti, makaleyi yayınlandıktan sonra silmiş olsa da İngilizce çevirisi Pakistan merkezli The Frontier Post'ta yayınlandı. Rus yazar Petr Akopov, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi:

'Rusya birliğini yeniden kuruyor'
'Gözlerimizin önünde yeni bir dünya doğuyor. Rusya birliğini yeniden kuruyor.1991 trajedisi, tarihimizdeki korkunç bir felaket. Şimdi ise Rus ve Ukrayna ordularına mensup olarak ayrılan kardeşler hala birbirlerine ateş ediyorlar ancak artık Rusya karşıtı Ukrayna olmayacak. Ruslar Büyük Ruslar, Beyaz Ruslar ve Küçük Rusları bir araya getirerek tarihi bütünlüğünü yeniden sağlıyor.'

'Putin tarihi bir sorumluluk üstlendi'
'Geçici bölünmenin yüzyıllarca sürmesine izin vermiş olsaydık, sadece atalarımızın anısına ihanet etmekle kalmaz, aynı zamanda Rus topraklarının parçalanmasına izin verdiğimiz için torunlarımız tarafından lanetlenirdik. Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümünü gelecek nesillere bırakmamaya karar vererek, hiç abartısız tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ukrayna Rusya'ya döndü. Bu, devletin tasfiye edileceği anlamına gelmez, ancak yeniden düzenlenecek. Yeniden kurulacak ve Rus dünyasının bir parçası olarak doğal durumuna döndürülecek.'

'Rusya'nın geri dönüşü'
'Rusya üzerinde herhangi Batı baskısı hiçbir şeye yol açmaz. Çatışmanın yüceltilmesinden kaynaklanan kayıplar her iki tarafta da olacak ancak Rusya ahlaki ve jeopolitik olarak hazır. Çok kutuplu dünya sonunda bir gerçeklik var. Ukrayna'daki operasyon Batı'dan başka kimseyi Rusya'ya karşı harekete geçiremez. Çünkü dünyanın geri kalanı çok iyi görüyor ve anlıyor. Bu Rusya ile Batı arasındaki bir çatışma, bu Atlantikçilerin jeopolitik genişlemesine bir cevap, bu Rusya'nın tarihsel alanına ve dünyadaki yerine geri dönüşü anlamına geliyor.'
Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum
İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!
İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”
li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
100 bin dolarlık otel ve milyon dolarlık özel jeti ifşa olan Kılıçdaroğlu'ndan dalga geçer gibi açıklama: 'Neyleyim ben sarayları uçakları'
Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!
Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu!

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...