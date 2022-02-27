Rusya'dan müzakere açıklaması!

Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Rus tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmiş ve "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." denilmişti. Rus medyasının iddiasına göre Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili kritik gelişme! Rusya'nın, Ukrayna'ya müzakereler için Belarus'a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Rus medyasının iddiasına göre Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy müzakere teklifini kabul etti.RUS MEDYASI: UKRAYNA MÜZAKERELERİ KABUL ETTİMüzakere süreci ile ilgili kritik bir ahber geldi. Rus medyası kaynaklı habere göre Ukrayna, müzakere teklifini kabul etti.PUTİN'İN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi."15.00'E KADAR BURADAYIZ, SONRA..."Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.ZELENSKİ LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILSINZelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.