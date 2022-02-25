Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den peş peşe açıklamalar: İhtiyacımız var!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Saldırıların Kiev'e yoğunlaşmak üzere olduğu Rusya Ukrayna çatışmasına ilişkin peş peşe açıklamalar yapan Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynanın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak, 'Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var.' ifadesini kullandı.SAVAŞ KARŞITI KOALİSYONA İHTİYACIMIZ VARKonuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, 'Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var.' değerlendirmesinde bulundu.NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.BU KOCA BİR YALAN!Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sivilleri hedef almadıkları koca bir yalan' dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yerel saat ile 07.00'de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Zelenskiy, Rusya tarafından sivillerin hedef alınmadığına dair yapılan açıklamaların tamamen yalan olduğunu belirterek, 'Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında. Bu saldırıların amacı Ukrayna halkına baskı kurmaktır. Düşman hava kuvvetleri Kiev'in yerleşim yerlerinde geziyor. Bombardımanlar ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar 1941 yılını anımsatıyor' şeklinde konuştu.ETKİLİ ULUSLARARASI YARDIM GEREKİYORUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü belirterek, 'Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var' dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın etkili uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Özgürlüğümüzü, toprağımızı savunuyoruz. Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu (Polonya Devlet Başkanı) Andrzej Duda ile görüştük. Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana (Rusya) baskı yapılması için Bükreş Dokuzlusu'na başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var' dedi.'DÜŞMAN BENİ VE AİLEMİ HEDEF OLARAK BELİRLEDİ'Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke çapında 90 gün süreliğine genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı. Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Zelenskiy sabaha karşı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, 'Edindiğimiz bilgiye göre, düşman beni 1 numaralı, ailemi ise 2 numaralı hedef olarak belirledi. Devlet başkanını yok ederek, Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar' demişti.Kiev'e sabotaj gruplarının girdiğini belirten Zelenskiy, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uymaları çağrısı yaptı.'RUSYA İLE TARAFSIZLIK STATÜSÜNÜ KONUŞMAKTAN KORKMUYORUZ'Zelenskiy, Ukrayna'nın uluslararası partnerlerinin ülkeye desteklerini açıkladıklarını, ancak Ukrayna'yı NATO'ya alma konusunda cevap vermeye korktuklarını aktararak, 'Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rusya'dan, Rusya ile konuşmaktan, her şeyi, ülkemiz için güvenlik garantilerini, tarafsızlık statüsünü (zira şu an NATO üyesi değiliz) konuşmaktan korkmuyoruz. Ama bunun karşılığında bizim garantilerimiz ne olacak? En önemlisi, bize bunları hangi ülkeler verecek?' diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in, Ukrayna'nın 'tarafsızlık statüsü' hakkında Ukrayna yönetimi ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.TOPRAKLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZRusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 2'nci gününde Zelenskiy sosyal medya hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüştüğünü belirterek, 'Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Birlikte müzakere masasına oturmalıyız' dedi.POLONYA'DAN AÇIKLAMA: Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, 'Zelenskiy ile görüştüm. Kiev'de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı' açıklamasını yaptı.ZELENSKİY: DÜNYANIN EN KUDRETLİ GÜÇLERİ SAVAŞI UZAKTAN İZLİYORUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz.' dedi.Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, 'Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla.' diye konuştu.Zelenskiy, 'düşmanın' çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, 'Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz.' ifadelerini kullandı.SAVAŞA KARŞI SAVAŞINZelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, 'kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu' dile getirdi.Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek 'Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın.' dedi.