Rusya Ukrayna’yı bombalıyor! Bu görüntüler Kiev’den: Metrolar sığınak yapıldı!

Dünya, Rusya Ukrayna savaşını konuşuyor… Ukrayna hükümeti, bu sabah saatlerinde Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığını duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı sakin olmaya çağırarak, 'Sayın Ukrayna vatandaşları. Bugün sabah saatleri itibariyle Putin, Donbas'ta savaşın başladığını duyurdu. Rusya askeri ve iletişim noktalarını vurdu. Sınır birliklerimiz de saldırı altında.Ukrayna'nın birçok yerinde bombalama sesleri duyuldu. Tüm ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğiz. ABD Başkanı Biden ile görüştük ve yardım edecekler. Sizden ricamız sakin kalmanız ve evlerinizde durmanız. Biz çalışıyoruz, ordu çalışıyor, tüm savunma ve güvenlik birimimiz çalışıyor. Sizinle sürekli iletişim halinde olacağım. Biz güçlüyüz ve kazanacağız. Biz Ukrayna'yız. Yaşasın Ukrayna' şeklinde konuştu.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise korku dolu anlar yaşandı. Çok sayıda kişi kentten ayrılmak için otobüsleri kullandı.Evlerini terk eden sivil halk ise metro istasyonunu sığındı.Korku dolu anlar objektiflere böyle yansıdı….