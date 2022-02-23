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Bakan Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi

Ekleme: 23.02.2022 - 13:43 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması!Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.

Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de katıldı.


"26 OCAK TARİHİNDE YAPTIĞIMIZ ÖLÇÜMLERDE GÖZLEMLENMEDİ MÜSİLAJ GÖZLEMLENMEDİ"

Bakan Kurum toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz an be an yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi. Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" dedi.
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