23 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?
23 Şubat maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Şubat bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, 23 Şubat bugün hangi maçlar var? 23 Şubat maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...
23 Şubat tarihinde maç izleyerek keyif yapmak isteyen birçok futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer alıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Spor Toto ve Süper Lig maçları Süper Lig maçlarının yanı sıra aratılıyor. 23 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu akşam hangi maçlar oynanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
23 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?
23 Şubat tarihinde oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra . La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Spor Toto, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçlarını takip etmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte 23 Şubat maç takvimi;
09:25 Western United – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:25 Perth Glory – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Connect, Bilyoner TV
10:00 Urawa – Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner TV
11:55 Newcastle Jets – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:00 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U16 Ligi Fenerbahçe TV
13:00 Adıyamanspor – Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 İnegölspor – Ergene Velimeşe TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 Bucaspor – Eskişehirspor TFF 2. LigYayın Yok
13:00 Akhisarspor – Pendikspor TFF 2. LigYayın Yok
13:00 Vanspor – Kahramanmaraş TFF 2. Lig Youtube
13:00 Çorum FK – Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Facebook
13:00 Somaspor – Serik Bld. TFF 2. Lig Facebook
13:00 Bodrumspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Ege TV
13:00 1461 Trabzon – Sakaryaspor TFF 2. Lig Youtube
13:00 Sarıyer – Etimesgut Bld. TFF 2. Lig Youtube
14:30 Fenerbahçe – Boluspor TFF Elit U17 Ligi FB TV 16:00 AS Otoho – Cotonsport CAF Konfederasyon Kupasi Bilyoner TV
17:00 Türkiye – Sırbistan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri Sportstv 20:00 Gaziantep FK – Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Benevento – Como İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Brescia – Ascoli İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Crotone – Cosenza İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Frosinone – Reggina İtalya Serie BBilyoner TV
20:30 Lecce – Cittadella İtalya Serie BBilyoner TV
20:45 KAA Gent – Seraing Belçika Pro LeagueBilyoner TV
22:30 Burnley – Tottenham İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
22:30 Watford – Crystal Palace İngiltere Premier LigS Sport
22:45 Liverpool – Leeds United İngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
22:45 Sheffield Utd – Blackburn Rovers İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00 Atletico Madrid – Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen
23:00 Benfica – Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sports, Exxen