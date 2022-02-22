MSÜ Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? MSÜ Geç Başvurusu Nasıl Yapılır?

MSÜ Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?



MSÜ Geç Başvuru Ücreti Nasıl Yatırılır?



MSÜ Başvuru Şartları Neler?



MSÜ başvurusu yapacak olan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen açıklamaları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 13 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıranlar geç başvuru hakkında detayları merak ederken geç başvuru hakkında da bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.MSÜ geç başvuru ücreti hakkında araştırmalar hızlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylarsorusuna cevap aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kılavuzda öğrenci aday belirleme sınavı için geç başvuruların 22 Şubat tarihinde yapılacağı belirtildi. 27 Mart 2022 günü ise MSÜ sınavı yapılacak. Başvuru ücretinin 130 TL olduğu geç başvuru ücretinin ise yüzde 50 fazla ödeneceği belirtildi.MSÜ geç başvuru ücreti hakkında en sık merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. ÖSYM internet sitesinden e-işlemler sayfasından ödemeler kısmına tıklayarak online bir şekilde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.MSÜ başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Geç başvuru ücretinin bugün olduğunun belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte MSÜ başvuru şartları;1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,11) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,12) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,13) 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,14) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen 'Giriş Şartlarını' taşımak,15) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,16) 'Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,17) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.