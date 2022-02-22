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Başkan Erdoğan Senegal'de önemli açıklamalarda bulundu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Senegal'le ikili ticaret hedefimiz 1 milyar dolar" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Senegal'de önemli açıklamalarda bulundu...
Ekleme: 22.02.2022 - 14:41 Güncelleme: 22.02.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Senegal'de önemli açıklamalarda bulundu...
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri devam ediyor. Başkan Erdoğan Afrika ziyaretinin son durağı olan Senegal'e geldi. Erdoğan burada Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Senegal, bizim için müstesna bir konumda bulunuyor. Bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Dakar büyükelçiliğimizin kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Mimarisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

BİNA REKOR SÜREDE HAYATA GEÇTİ
Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren firmaya şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın inşasını rekor sürede hayata geçiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

'BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, DÜNYADA ÖRNEK BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZ BİNASINDAN BİRİ OLDU'
Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.
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