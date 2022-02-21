KGF Nedir?



Kredi Garanti Fonundan Kimler Faydalanabilir?



Kredi Garanti Fonu Geri Ödenmezse Ne Olur?



Kredi Garanti Fonu Veren Bankalar Hangileri?



KGF birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işletmelere destek sağlanacağının belirtilmesiylevesorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyorvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kredi Garanti Fonu açılımına sahip olan KGF, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamasının ardından birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Kredi Garanti Fonu işletmelere ve ihracatçılara destek sağlama amacıyla yapılan destek paketleri arasında yer almaktadır. İstediği krediyi alamayan işletmelere kefil olarak ihtiyaçlarına karşılamada destek olunur.KGF ile ilgili olarak detaylar birçok kişi tarafından merak edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamanın ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Yeni KGF destek paketinin oluşturulmasıyla toplam 60 milyar TL değerinde limit koyuldu. 25 milyarı yatırım paketi olarak değerlendirilirken 25 milyarı ihracat için kullanılacak. 10 milyarı ise işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde 3 destek paketi ortaya konulacak. Kredi Garanti Fonu sayesinde KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler kolaylıkla kredi alabilecek. Gerekli finansmanın sağlanmasıyla KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere yardım sağlanmış olacak. Bu fondan esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal firmalar ve çiftçiler de KOBİ tanımı altında yer aldığı için yararlanabilirler.Kredi garanti fonundan faydalanmak isteyenler tarafından en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Birçok kişi tarafından araştırılan konuyla ilgili olarak KGF internet sitesinde açıklamalar bulunuyor. İşletme tarafından çekilen kredinin ödenmemesi durumunda belli başlı adımlar izlenir. Öncellikle KGF’den tazmin talep etmelidir. KGF tarafından bankayla birlikte yasal işlemler başlatılır. Kanun yoluyla ödenmeyen miktar geri alınır.Kredi Garanti Fonu evren bankalar oldukça aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gerekli açıklamaların yapılmasıyla konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Bu nedenle bu fondan yararlanmak isteyenler hangi bankalara gidebileceğini merak ediyor. KGF tarafından belirtilenlere göre Akbank T.A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. üzerinden kolaylıkla işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.