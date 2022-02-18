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Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakana 'Kanuni' tokadı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Norveç'te bir konferansta Türkiye'yi hedef alınca Türk Büyükelçi Fazlı Çorman'dan cevabını aldı.

Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakana 'Kanuni' tokadı!
Ekleme: 18.02.2022 - 09:43 Güncelleme: 18.02.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakana 'Kanuni' tokadı!
Yunanistan Dışişleri Başakın Nikos Dendias, Norveç'in başkenti Oslo'da yarı resmi bir düşünce kuruluşunun panelindeki konuşmasını Türkiye'yi hedef almaya ayırınca, Türkiye'nin Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman, 'yaptıklarınızın karşılığını alıyorsunuz' diye müdahale etti. Öfkelenen Dendias, 'Türkiye Kanuni dönemindeymiş gibi davranıyor' diyerek zaafiyetini itiraf etti.

Norveç'in yarı resmi düşünce kuruluşu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konferansta Dendias ve Tromso Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Tore Henriksen katıldı. Henriksen, Norveç'in İsveç, İzlanda, Danimarka ve Rusya ile Arktik Okyanusu ve Barents Denizi'ndeki alanlar konusunda yaptığı anlaşmalara işaret ederek, bunun Soğuk Savaş döneminde bile bozulmadığını hatırlattı. Henriksen, uluslararası hukuk ve örneklerin anlaşmalarda etkili olduğunu, ancak nihai çözümün iki tarafın müzakereleriyle sağlandığını ve kimsenin anlaşmazlık yaratacak bir eylem yapmadığını vurgulayarak, Ege'de Türk-Yunan sınırı konusunda örnek alınabileceğine işaret etti.

Dendias da, Yunanistan'ın karasularını Ege'de 12 mile genişletme 'hakkını' kullandığını savunurken, Türkiye'nin 1995'te bu tek taraflı hukuksuz adımın atılmasını 'casus belli/savaş sebebi' saymasını 'savaş tehdidi' olarak niteledi.


GERÇEK DİYALOG ŞART

Bunun üzerine Büyükelçi Çorman, 'Bunlar sizin attığınız adımların bir karşılığıdır. Yunanistan'ın karasularını tek taraflı olarak 12 mil olarak ilan etmesi Türk sularını, Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma kabiliyetini 'kilitleyecek' ve Türkiye'yi kendi karasularına hapsedecek. Bunu dayatmaya çalışıyorsunuz. Ege'de böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Adalar Türkiye'ye çok yakın. Ayrıca Lozan ve Paris anlaşmalarında, adalar için 'askerileştirilemez' statüsü var ve bundan bahsetmiyorsunuz' dedi.

Çorman, 2019'da Libya-Türkiye Denizcilik Anlaşması'nın da Yunanistan'ın hukuksuz hamleleri sonucunda imzalandığını hatırlattı.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki sınırların sadece iki ülke tarafından yapılabileceğine, Türk-Yunan sorunlarının gerçek bir diyalogla çözülebileceğine işaret ederek, muhtemelen önümüzdeki hafta bakan yardımcıları düzeyinde yeni bir görüşme olacağını hatırlattı ve 'Biliyorsunuz değil mi, Ege'nin iki kıyısı var, biri Anadolu, Küçük Asya olarak hatırlarsınız tarihten' dedi.

HAZIRSANIZ, KONUŞABİLİRİZ

Çorman, Prof. Henriksen'in Norveç-Rusya deniz sorunlarının iki ülke arasında çözüldüğünü anlattığına da işaret ederek, 'Eğer hazırsanız, Türkiye'nin hak ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya hazırsanız her zaman konuşabiliriz' diye konuştu.

Bunun üzerine öfkelenen Dendias, 'Eğer Türkiye Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de donanmalarla hakim olduğu dönemde kalmaya devam ederse ilerleyemeyiz' dedi.
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