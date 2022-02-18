MASAK harekete geçti! Kripto paraya yeni düzenleme...

AK Parti, 'kripto varlıklarla' ilgili yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ederken, hukukçu milletvekilleri de gelecek hafta yasal düzenleme için bir araya geliyor.Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla NFT de dahil kripto para piyasasındaki risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.TASLAKTAKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLARYasal düzenleme ile kripto para piyasasında suiistimallerin önüne geçilmesi, piyasanın da vergilendirilmesi planlanıyor. Şirketlere altyapı çalışmaları için zaman tanınacak, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Şüpheli görülen para işlemleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilendirilecek. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen gerçek ve tüzel kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.SANAT PİYASASINA YAKIN TAKİPYatırımcılar kadar sanatçıların da ilgi odağı haline gelen NFT' piyasasında lüks giyim markaları da bu piyasada boy göstermeye başladı. Türkiye'nin Mart 2021'de NFT olarak satılan ilk eseri de ünlü çizer Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' eseri oldu. ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.Açıklamada, yüksek değerli sanat piyasasında bazı kara para aklama riskine ilişkin kanıtlar bulunduğu, yeni riskler oluşturabileceği vurgulandı. İngiltere vergi dairesi de yürütülen bir soruşturma kapsamında NFT'lere (dijital varlık) el koydu, 3 kişiyi 1.4 milyon sterlin dolandırıcılığa teşebbüs nedeniyle tutukladı. Bu sıcak gelişmelere paralel olarak MASAK da, bankalar ile kripto sanat piyasası arasındaki işlemleri takibe alırken, yükümlülük denetimleri yapıyor.4 KRİPTO BORSASINA CEZAMASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji Icrypex Bilişim, Paribu Teknoloji ve Eliptik Yazılım ve Ticaret hakkında toplam 19 milyon lira ceza uyguladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü bulunuyor.MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlarken, şirketlerin yükümlülükleri; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. MASAK tarafından söz konusu hükümler kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Bu dört şirkete 2021'de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022'de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.NFT NEDİR?'Takas edilemez token, benzersiz dijital varlık' anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor.NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dâhil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor. Türkiye'de de ağırlıklı olarak futbol takımlarının sunmaya başladığı taraftar token'larının ardından sanatçıların eserleri de NFT olarak satın alınıyor. Dünya markası Lous Vuitton da kuruluş yıl dönümünde özel 30 NFT koleksiyonu ortaya çıkardı.