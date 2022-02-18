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Dışişleri'nden flaş NATO açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" dedi.

Ekleme: 18.02.2022 - 09:11 Güncelleme: 18.02.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden flaş NATO açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıldönümünün kutlandığına dikkat çekilerek, "Türkiye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da ittifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO'nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş, ittifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO'nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer almıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:
"Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir. Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir."
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