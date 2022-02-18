DEVA Partili casus Metin Gürcan'ın vatana ihanetinin detayları belli oldu...

İrtibat halinde olduğu yabancı istihbaratçılara para karşılığında 'devlet sırrı niteliğindeki' bilgileri satan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Gürcan'ın Türkiye'nin askeri sırlarını ifşa ettiği kaydedilirken, düzenlenen operasyonlara ilişkin de devlet sırrı niteliği taşıyan bilgileri rapor halinde sattığı aktarıldı.MİT raporunda, 'Türkiye Haftası: Ekim 10-Ekim 16' isimli doküman incelemesine ilişkin, 'Cezayir ve Etiyopya'ya yönelik askeri ticaretimiz ile Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yerleştirildikleri bölgelere ilişkin 'konumu elverişli insan kaynakları (açık olmayan ) marifetiyle derlendiği anlaşılan, Türkiye'nin askeri hareketliliği ile askeri, teknolojik ticari faaliyetlerine ilişkin devlet sırrı niteliğinde gelişmelerin tek bir rapor içeriğinde yabancı unsurlara sunulduğu görülmüş olup bahsi geçen faaliyetin milli güvenlik açısından tehdit teşkil ettiği' ifadeleri kullanıldı.ASKERİ HAREKETLİLİKLERİ RAPORLAMIŞTürkiye'nin farklı ülkelerdeki askeri hareketliliği, TSK unsurlarının konuşlandırıldıkları bölgeler, sayıları, askeri işbirlikleri ve istihbari faaliyetlere ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri tek bir raporda derleyerek paylaştığı tespit edilen Gürcan'ın Libya politikası ile TSK'nın Suriye bölgesine ilişkin askeri hareketlilikleri ve bunların ne anlama geldiğine dair bilgileri bölgedeki yerel unsurlardan da yararlanarak üçüncü ülkelere aktardığı belirtildi.ASKERİ SIRLARI İSTİHBARAT DERGİSİ İLE PAYLAŞMIŞGürcan'ın yabancı bir istihbarat dergisi editörü ile yaptığı görüşmede, editörün, dokümanın bazı bölümleri hakkında 'Kaynak güvenliği için mi bu kadar veri iletiyorsun, daha spesifik olabilir miyiz, bilgileri nereden aldın, raporlanıp raporlanmadığını nereden bileceğiz' şeklinde sorular yönelttiği, Gürcan'ın ise 'Bilgileri Ankara ve Kilis'teki yerel kaynaklarından aldığını, bilgilerin raporlanmadığını (açık kaynaklarda yer almadığını)' ifade ettiği kaydedildi.Gürcan'a ait 'Türkiye ile Libya Arasındaki İkili İlişkiler' isimli doküman içeriğinde, 'Raporun sadece açık kaynaklardan değil aynı zamanda 'Kaynaklarım söylediler' ifadesiyle atıfta bulunulan konumu elverişli insan kaynaklarından (açık kaynak olmayan) istifadeyle hazırlandığı, Türkiye'nin Libya'ya SIHA satışına ilişkin askeri sırlara yer verildiği, Türk dış politikasının 'Sömürgeci' olarak nitelendirildiği' değerlendirmesi yapıldı.PKK İÇİN 'KÜRT İSYANCILAR' DEMİŞTSK'nın, PKK/KCK terör örgütüne yönelik askeri hareketliliğine ilişkin gelişmeleri detaylı şekilde tek bir raporda derlediği tespit edilen Gürcan'ın PKK'dan 'Kürt İsyancılar' şeklinde bahsettiği, İdlib'teki mevcut durum hakkında açık kaynaklardan derlenemeyecek nitelikte detay bilgilerin bulunduğu, İdlib civarındaki TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu/Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına ait konum bilgilerinin yer aldığı, özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin sayı, konum ve teknolojilerine ilişkin bilgileri de edindiği kaydedildi.