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Bakan Nebati'den kritik kalkınma mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Bakan Nebati vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği vermesi ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Ekleme: 18.02.2022 - 13:03 Güncelleme: 18.02.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den kritik kalkınma mesajı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya dönem başkanlığında Cakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Bakan Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, G20'nin uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemini desteklediklerini söyledi. G20'nin dönüm noktası niteliğindeki bu başarıyla güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtladığını ifade eden Nebati, öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına teşkilatın bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Nebati, uluslararası vergi konusunda, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukların çözümünde fikir birliğine varmanın çok önemli olduğuna her zaman inandıklarını vurgulayarak G20'nin Kapsayıcı Çerçeve'ye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inandıklarını aktardı.

İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede, bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir. Çevre konusunda, G20 üyeleri olarak, ulusal koşulların yanı sıra 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler' ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz. Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz."
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