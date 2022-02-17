Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı ve faiz karar metnini yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini değiştirmedi. Merkez Bankası 2022'in ilk faiz toplantısı sonrası da politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı...

Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2022 faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti.Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklamasını yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.