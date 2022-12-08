Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.Kırbıyık, 'Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor.' dedi.Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Vali Kırbıyık, kentin geleceğinin hızlı tren projesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Metropol İstanbul'un potansiyelinin kent ekonomisine önemli yansıması olacağını anlatan Kırbıyık, 'Artık Beşiktaş'tan Tuzla'ya gitmekle, Beşiktaş'tan Edirne'ye gelmek arasında çok ciddi bir farklılık olmayacak.' diye konuştu.Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.