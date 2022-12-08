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Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yolcu trenleri için seyahat süresi İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakikaya düşecek. Projenin 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ekleme: 8.12.2022 - 13:34 Güncelleme: 8.12.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu
Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Kırbıyık, 'Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor.' dedi.

İSTANBUL-EDİRNE ARASI 1 SAAT 35 DAKİKAYA İNECEK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Vali Kırbıyık, kentin geleceğinin hızlı tren projesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Metropol İstanbul'un potansiyelinin kent ekonomisine önemli yansıması olacağını anlatan Kırbıyık, 'Artık Beşiktaş'tan Tuzla'ya gitmekle, Beşiktaş'tan Edirne'ye gelmek arasında çok ciddi bir farklılık olmayacak.' diye konuştu.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu
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