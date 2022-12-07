Yılın en iyi “Araç Dizayn” ödülü Altay Dinç’e verildi.

VIP araçlara son dönemlerde hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi anlamda talep oluştu. Özellikle son yıllarda lüks ve konforu bir arada yaşamak isteyen kişilerin tercih ettiği bu özel tasarımlar birçok aşamadan geçerek alıcısı ile buluşuyor.VIP araç tasarımları ile son yıllarda dikkat çeken Altay VIP Designers kurucusu Altay Dinç'e yılın en iyi “Araç Dizayn” ödülü verildi.CK Medya Ajans tarafından yapılan ödül töreninden sonra konuşan Altay Dinç, yaptıkları tasarımların kişilerin beğenisine göre ortaya çıktığına dikkat çekti. Dinç: “Altay VIP Designers bünyesinde bugün hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok kişiye özel tasarımlı araç sunuyoruz. Rahat bir yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi olan bu tasarımlar genellikle standart olarak düşünülse de aslında bu noktada müşterilerimizden gelen tüm talepleri dinliyoruz ve bu fikirleri tecrübemizle birleştirerek ortaya birbirinden farklı ve özgün tasarımlar çıkartıyoruz. Bu tasarımlarımız da bugün Türkiye'deki birçok kişi tarafından değerli bulundu ve yılın en iyi araç dizaynı ödülüne layık görüldü” dedi.Dinç ayrıca, “Araç tasarımlarımız sırasında sanki kendimiz kullanacakmışız gibi düşünüp, o hassaslıkta bir işçilik süreci izliyoruz. Bu da müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımamıza yardımcı oluyor” şeklinde konuşarak, süreç hakkında kısa bir bilgi de verdi.Ödülün yalnızca kendisine ait olmadığının altını çizen Altay VIP Designers kurucusu Altay Dinç, ekip arkadaşlarını da bu noktada unutmadı.“Bu ödülü ben almış olabilirim ancak bu sadece bana ait değil. Burada bir ekip çalışması var. Tasarımından işçiliğine kadar her noktada birlikte çalışıyoruz ve hep beraber üretiyoruz. Dolayısıyla bu ödül Altay VIP Designers ailesine gidiyor ve hepimizin başarısı haline geliyor. Eminim ilerleyen yıllarda bu başarımıza yenilerini ekleyecek ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.