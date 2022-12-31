İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri üst seviyede

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. Caddeye girmek isteyenlerin üstleri ve çantaları tek tek aranırken, atlı polisler de denetim gerçekleştirdi.

Taksim’de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu.Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı.Atlı polisler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.