FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildekiler yangın söndürüldükten sonra çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.