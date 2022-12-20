Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tünelin resmi açılışının 20 Aralık 2016 yapıldığını, araç geçişinin ise 22 Aralık 2016'da başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, 'Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, tam 6 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet veriyor. 5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalararasında araçlar için en hızlı geçiş imkanını sağlıyor' dedi.Avrasya Tüneli'nde 9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişi ile 2022 yılı geçiş rekoru kırıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, aralık ayında günlük ortalama geçişin 63 bin olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, açılışından bu yana toplam 97 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptığını açıkladı. Ayrıca motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 'Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbullular, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlıyor. Zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4,1 milyar dolar, ihracata 340,4 milyon dolar, vergiye 116,5 milyon dolar katkıda bulunurken, istihdama yıllık etkisi 7,7 bin kişi oldu. Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında, Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı – Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti' açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olduğunun altını çizerek, Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) ile tünel içindeki araç hızının sabitlendiğini, trafik verimliliğinin yüzde 8,5 arttığını belirtti. Uygulama alanında trafik kazası gerçekleşmediğini kaydeden Karaismailoğlu, trafik sıkışıklığının yaklaşık yüzde 53 oranında azaldığına vurgu yaparak, egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalmasının sağlandığını aktardı.