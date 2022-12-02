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Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Çelakıl'dan çarpıcı açıklamalar!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programının bu haftaki konuğu uzun zamandır ekranlardan uzak olan Ömer Çelakıl oldu.

Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Çelakıl'dan çarpıcı açıklamalar!
Ekleme: 2.12.2022 - 13:36 Güncelleme: 2.12.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Çelakıl'dan çarpıcı açıklamalar!
Türker Akıncı'nın sunumuyla Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programı bu hafta sürpriz bir ismi ağırladı. Metafizik ve Kur'an-ı Kerim'deki matematiksel sistem üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Ömer Çelakıl yıllar sonra ilk kez Beyaz TV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Çelakıl programda, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“AMERİKA SEÇİMLERİNİ TENET FİLMİ İFŞA ETTİ”

Ömer Çelakıl Amerika'daki seçimler hakkında “dünyada bir zaman savaşı olduğunu söylemiştik. Hatta bunun filmlere konu olduğunu seyrettik. Tenet isimli film Christopher Nolan olan dünyaca ünlü yönetmen. Bu kişi Tenet isimli filmi çekti ve zaman savaşının geleceğini tüm dünyaya ifşa etti” dedi. Konuşmasına devam eden Çelakıl, “Amerika seçimleri zaman sistemiyle yine düzenlendi. Sonuçlar saatler sonra açıklandı. Ara seçimlerden önce sabaha karşı açıklanması gereken sonuçlar saatlerce uzatıldı. Bunlar maalesef tüm dünyada iklimi etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelakıl'ın programa telefon bağlantısı ile katıldığı o kesitler;



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