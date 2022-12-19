Tayland donanmasına ait gemi battı! 31 asker kayıp

Tayland donanmasına ait bir savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı.75 askerin kurtarıldığı açıklanırken, 31 askerin kayıp olduğu bildirildi.Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı.Kuzey ve Orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.