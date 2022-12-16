  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama

Balıkesir'de turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirterek, 'saadet zinciri' yöntemini de kullanıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ekleme: 16.12.2022 - 11:20 Güncelleme: 16.12.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 'yüksek kar' vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olan 30 kişinin ihbarı sonrası, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirten şüphelilerin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

YÜZDE 10 KAR VAADİ

'Saadet zinciri' yöntemi ile yüzde 10 kar vaadiyle sisteme piramit şeklinde üye kazandırıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda turizm acentesi yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2'si polis ifadesi sonrası salıverildi. Turizm acentesi sahibi E.Ç.'nin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şebekenin 'saadet zinciri' sayesinde mağdurları lüks bir hayat yaşadıklarına inandırıp, güven sağlamak için acente bünyesine 4 kamyonet, 1 minibüs, 5 motosiklet, 9 akülü motosiklet aldıkları belirlendi. Acentenin sahibi E.Ç.'nin sistem hesaplarını kontrol altında tuttuğu, yöneticilerine de geri dönüşüm sektöründe taşeron firmalar kurdurduğu ortaya çıktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı
Bayraktar Kızılelma'ya ABD'den yakın markaj: Hesaba katılması gereken bir güç
Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek!
2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi...
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı 'İstanbul' mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! 'Aptal şizofren' tartışmasında ikinci perde...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi