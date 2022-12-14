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Ham petrol yüklü gemiler, kısmi olarak İstanbul Boğazı'ndaki geçişine devam ediyor

Ham petrol yüklü gemiler, İstanbul Boğazı’ndan kısmi olarak geçmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya Limanlarından hareket eden ham petrol yüklü gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.

Ekleme: 14.12.2022 - 10:28 Güncelleme: 14.12.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ham petrol yüklü gemiler, kısmi olarak İstanbul Boğazı'ndaki geçişine devam ediyor
Ham petrol yüklü gemiler, kısmi olarak İstanbul Boğazı'ndaki geçişine devam ediyor

Ham petrol yüklü gemiler, İstanbul Boğazı’ndan kısmi olarak geçmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya Limanlarından hareket eden ham petrol yüklü gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz yönünden Türk boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8'inin, P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini bildirmişti. Tazminat ve Sorumluluk" sigortasına dair teyit mektubu sunan biri Rusya'dan, diğeri Ukrayna'dan gelen ve ham petrol yüklü olan 2 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Ham petrol yüklü gemilere İstanbul Boğazı'ndaki geçişleri sırasında, Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'nın çıkışına kadar kılavuz kaptanlar eşlik etti. Aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler de olası bir tehlikeye karşı gemilerde bulundu.

Bir kılavuz kaptanın hareket halindeki dev gemiden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuna geçtiği anlar ise havadan görüntülendi. Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan kalkan ve ham petrol taşıyan Europe 1 isimli gemisi Piraeus'a giderken, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndan hareket eden ve petrol taşıyan Atlantis Andaman isimli gemisi de Mersin Limanı'na gidiyor.
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