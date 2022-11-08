  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının dünyaya aktarılmasını sağlayan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'yi takdirle karşıladıklarını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta ilettiğini söyledi.

NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
Ekleme: 8.11.2022 - 18:41 Güncelleme: 8.11.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'da düzenlenen COP27 iklim konferansında düzenlenen 'İklim Güvenliği' konulu toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle dünyada enerji ve gıda fiyatlarının arttığını hatırlatan Stoltenbeng, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına aktarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle varılan anlaşma sayesinde gıda fiyatlarının gerilediğini belirtti.

Stoltenberg, geçen hafta Türkiye'yi ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

'BM, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası camia, küresel gıda pazarındaki baskıyı kısmen de olsa azaltmak için tahılın, Ukrayna'dan ihracını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırdı. Geçen hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz.'

'UKRAYNA MÜZAKERELER İÇİN ELİNİ GÜÇLENDİRMELİ'

Ukrayna ile savaşını Rusya'nın bitirmesi gerektiğini dile getiren Stoltenberg, 'Ukrayna'nın savaşı bitirmesi halinde egemen bir devlet olmayacağını, Rusya bitirirse barış sağlanabileceğini' söyledi.

Stoltenberg, savaşın masada bitebileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın masada güçlü olabilmesi için sahada da güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, 'Bir aşamada savaşı sonlandıracak müzakerelerde elini güçlendirebilmesi için Ukrayna'yı desteklemeliyiz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıkladı!
Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!
Başkan Erdoğan'ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!
Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes alacak
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Alman ekonomisi için kötü haber: 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti