Meteorolojiden yedi ile kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve hortuma dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için "sarı" kodlu uyarı geldi. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtililerken, yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. İşte il il ülke genelinde hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa illerini sarı kodla uyardı. Sarı, havada 'potansiyel tehlike durumu'na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°CParçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
MUĞLA °C, 22°CAz bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 14°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°CParçalı bulutlu
VAN °C, 12°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.