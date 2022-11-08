Meteorolojiden yedi ile kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve hortuma dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa illerini sarı kodla uyardı. Sarı, havada 'potansiyel tehlike durumu'na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 21°CAz bulutluMUĞLA °C, 22°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluKONYA °C, 14°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 14°CParçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurluSİNOP °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 18°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ELAZIĞ °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 9°CParçalı bulutluVAN °C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 16°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.