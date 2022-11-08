Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık'ta toplayacağını söyledi.Bakan Bilgin, sorulara şu yanıtları verdi:Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır.Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz.Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır.