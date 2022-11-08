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AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin yetkisiz olduğu gerekçesi ile uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Ekleme: 8.11.2022 - 16:47 Güncelleme: 8.11.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarını gerekçe göstererek uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin yetkisiz olduğu iddiasıyla Şubat 2020'de iki Türk vatandaşı için alınan yaptırım kararının 12 Kasım 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

AB'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlisi iki kişi hakkındaki kısıtlayıcı tedbirleri; seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve fon yasağını öngörüyor.

AB Konseyi, 18 Ekim 2019'da 'Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması' konusunda anlaşmıştı.

Şubat 2020'de de TPAO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na 'Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan' sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı alınmıştı.
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