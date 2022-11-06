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Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu

Türkiye'nin 60 yıllık hayali 29 Ekim'de görkemli açılışa sahne olan TOGG'un fabrikasının açılması ile gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, heyecanla beklenen renk anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte 500 binden fazla oy kullanılan ankette en beğenilen o renk…

Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Ekleme: 6.11.2022 - 22:13 Güncelleme: 6.11.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

RENKLER VE ANLAMLARI

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Togg CEO'su Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık" dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sosyal medya hesabından heyecanla beklenen renk anketinin sonuçlarını açıkladı.

İŞTE TOGG'UN EN BEĞENİLEN RENGİ

Yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.
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