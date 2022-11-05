Dışişleri Bakanlığı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıya kınama!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın İmran Han’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah’tan rahmet, eski Başbakan İmran Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.Dost ve kardeş Pakistan’ın huzuruna ve istikrarına önem veren Türkiye, her zaman Pakistan’ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.