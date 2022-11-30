Mersin'de 540 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde 540 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri ilçede kaçak içki satışı yapan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 540 litre kaçak içki ele geçirildi.Operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.