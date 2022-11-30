  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı

Türkiye ekonomisi 3 çeyrekte yakaladığı yüzde 3,9 büyüme oranıyla 'Sürdürülebilir büyüme' yolunda istikrarını korudu. Kritik veriyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız." dedi.

Ekleme: 30.11.2022 - 11:49 Güncelleme: 30.11.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)'da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye 3. çeyrek büyüme verisini değerlendiren Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)'da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

9 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYORUZ

Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur.

İŞSİZLİK ORANI DA YÜZDE 10'A GERİLEDİ

Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10'a gerilemiştir. Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye'yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız."
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Cephede durum ağır
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk