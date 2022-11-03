Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Ege Denizi’nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor. Marmaris ve Datça açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 139 göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki toplam 104 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.Marmaris açıklarında ise Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmeler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.