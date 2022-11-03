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Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprak altından çıkan eserlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Paslı halde bulunan ve değerine paha biçilemeyen eserlere son olarak bir yenisi daha eklendi. Yıllarca toprak altında kalan ve paslı halde bulunan parçanın değişimini milyonlarca kişi canlı izledi.

Ekleme: 3.11.2022 - 14:29 Güncelleme: 3.11.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor
Yıllarca toprağın altında çürümeye terk edilmişti. Son hali herkesi şaşırttı...

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altındna çıkarılan değerli eşyalara bir yenisi daha eklendi. Üzeri pasla kaplı halde bulunan nesnenin ne olduğu büyük merak konusu oldu. Youtube'da restorasyon videoları yapan bir Youtuber onu eski haline getirmeye karar verdi. Restore ederken uyguladığı yöntemleri tek tek paylaşan adamın videosu milyonlarca kez izlendi. Herkes cismin son halini merak ederken video bir anda viral oldu. Sabırlı bir restorasyon çalışmasının ardından ortaya değerine paha biçilemeyecek kadar değerli bir cisim çıktı. 2.dünya savaşında en çok kullanılan silahlardan biri olan MAUSER KARABİNER 98 K ( KAR98K ) silahında kullanılan süngü yıllarca toprağın altında kaldığı için tanınmaz hale gelmişti. İşte 78 yıl boyunca toprağın altında çürümeye terk edilen süngünün usta ellerdeki muhteşem değişimi.

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor
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Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor