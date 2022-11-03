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İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar

İstanbul’da operasyon düzenlenen bir adreste dolu vaziyette bir Lav Tüfeği, bir adet Uzi, iki Kalaşnikof, bir tabanca, üç el bombası, 2’si dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Üç motosiklet kaskının da bulunduğu adreste toplamda 70 suç kayıtları bulunan dört kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
Ekleme: 3.11.2022 - 09:42 Güncelleme: 3.11.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, mala zarar vermek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, yağma ve yankesicilik başta olmak üzere toplamda 70 suç kayıtları bulunan Ş.B. (24), D.A. (23), Y.E.O. (17) ve M.A.B. (25) isimli dört kişi söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, bir adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, bir adet tabanca, üç adet el bombası, 2'si dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu.

Operasyon anları ve adresteki yatağın üzerine serilmiş halde bulunan suç unsurları polis kameralarına yansıdı. El konulan suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
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