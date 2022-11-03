Eskişehir'de polise ateş eden firari yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, firari hükümlü için çalışma başlatıldı.Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Umut K., takibe alındı.Kendisini takip eden polisleri fark edince ateş edip kaçan Umut K., eve saklandı.Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekipleri sevk edildi.Emniyete ait drone'ların da kullanıldığı operasyonla Umut K. yakalandı. Umut K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.