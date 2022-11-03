Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 20 ölü, 30'un üzerinde kayıp...
Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Eğriboz Adası açıklarında battı, 13'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.
Ege Denizi'nde Eğboz Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde kişi kayboldu.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.
12 KİŞİ KURTARILDI, 30'UN ÜZERİNDE DÜZENSİZ GÖÇMENE ULAŞILAMADI
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.
ÖLENLERDEN 13'Ü ÇOCUK
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.
12 KİŞİ KURTARILDI, 30'UN ÜZERİNDE DÜZENSİZ GÖÇMENE ULAŞILAMADI
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.
ÖLENLERDEN 13'Ü ÇOCUK
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.