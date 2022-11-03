Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 20 ölü, 30'un üzerinde kayıp...

Ege Denizi'nde Eğboz Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde kişi kayboldu.Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.