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Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılında getirilen ve sayıları 100'ü aştığı belirtilen yasaklı ırk köpeklerin öldüğü iddia edilirken, kafeslerde bulunan köpeklerin halleri yürekleri sızlattı.

Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Ekleme: 29.11.2022 - 14:44 Güncelleme: 29.11.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı.

Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpekler bir süre sonra ölmeye başladı. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100'ün üstünde yer alıyor. Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı.

Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler

Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle ölen köpeklerin beton üzerindeki görüntüleri görenlerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan 9 Mart 2022 tarihinde aynı barınakta çalışan bir görevli tarafından yaralı köpeği sürükleme görüntüleri ortaya çıkmış, ardından görevli farklı birimde çalışmasına devam etmişti.
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Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
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