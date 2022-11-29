İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2023 bütçe görüşmeleri dün gerçekleştirildi.Saraçhane'deki başkanlık binasında toplanan meclis oturumunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti.İBB Meclisi'nin 115 milyar 250 milyonluk 2023 yılı bütçesi yaklaşık 10 saatlik oturumun sonunda oy çokluğu ile kabul edildi.Oturuma ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun bütçe görüşmelerinde takıldığı hal damga vurduBütçe görüşmelerin ilişkin yapılan sunumlarda İmamoğlu elini başına koyup uyudu.