Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!

Fondaş medyanın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yalanı boşa çıktı.Daha önce FOX TV'de Ankara Temsilcisi ve Halk TV'de de Genel Yayın Yönetmenliği görevleri yapan Sedat Bozkurt, 27 Kasım 2022 Pazar günü Kısa Dalga'da kaleme aldığı 'Masa altından el üstüne HDP' başlıklı yazısında Selahattin Demirtaş'ın kendisini ziyarete gidenlere, 'Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim' cümlesini dile getirdiğini öne sürmüştü. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Bozkurt, yalan ve çarpıtma dolu söylemlerle oluşturmaya çalıştığı algı yazısında Demirtaş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:'Demirtaş, kendisine ziyarete gelen ve çok önemsediği isimlere ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ona göre 'amasız, fakatsız' PKK silah bırakarak sivil siyasetin önünü açmalı. Daha ileri giderek, 'Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim' cümlesini bile kurmuş.'FONDAŞ MEDYA YALANI HAVADA KAPTIFondaş medya, Bozkurt'un yalan dolu algı operasyonuna hemen sarıldı. CHP, sol ve FETÖ medyası daha sonra ortaya yalan olduğu çıkan bu söylemi art arda haber yaparak ve yapılan haberleri sosyal medyadan paylaşarak Demirtaş'ı parlatma çabasına girişti.FONDAŞ MEDYADAN 'BARIŞ ELÇİSİ DEMİRTAŞ' ALGISIFondaş medya, HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının baş aktörlerinden olan Selahattin Demirtaş'ı yalan söylem üzerinden barış yanlısı gibi göstermeye çalıştı.CHP'nin en önemli yayın organlarından Halk TV'nin internet sitesinde konuyla ilgili haber 'Demirtaş, 'Kandil'e gider silah bırakın derdim' cümlesini kurmuş' başlığıyla kamuoyuna sunuldu. Aynı haberin paylaşımı da 'Selahattin Demirtaş: Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın derdim' cümlesini kurmuş' ifadeleriyle paylaşıldı. FETÖ'ye ait Türkiye'de yasaklı tr724 sitesinde konuyla ilgili haberde 'Demirtaş: Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim' başlığı ile yapılan haberin paylaşımı da aynı başlıkla yapıldı. Muhalif yayın yapan T24'ün internet sitesi ise haberi sosyal medya hesabından paylaşırken 'Gazeteci Sedat Bozkurt: Demirtaş, 'Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim' cümlesini kurmuş' ifadelerini kullandı. Bir diğer muhalif yayın organı Duvar ise habere ilişkin sosyal medya paylaşımını şu ifadelerle yaptı: Gazeteci Sedat Bozkurt: Demirtaş, 'Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim' cümlesini bile kurmuş.Ancak, fondaş medyanın 6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı hüsranla sonuçlandı. Demirtaş, kendisiyle ilgili yazıyı kaleme alan Sedat Bozkurt'a kamuoyunda gündem olan yazısıyla ilgili bir düzeltme notu gönderdi.Demirtaş'ın gönderdiği nota ilişkin sosyal medya hesabından düzeltme yapan Bozkurt, şunları söyledi:'Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla bana özel olarak çok kısa bir bilgi notu iletti. Yazımdaki 2 unsura ilişkin bir düzeltme notu içeriyor. Barış için sarf edeceği çabanın bilindiğini ancak yazıdaki cümlenin kendisine ait olmadığını ayrıca yazımın bir karar haline dönüşmemiş olsa da HDP'nin kendisini aday olarak düşünmediği kısmına da; ortaklaşarak karar alınacağını belirterek, HDP yönetimi ile arasında gerginlik bulunmadığını da söyleyerek itiraz ediyor.Bana özel olarak gönderilmiş olmasına karşın yazımın çok yaygınlaşması nedeniyle Demirtaş'ın şahane üsluplu ve bol samimi selamlı bilgi notunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tez zamanda bunları uzun uzun tartışabilmek için aramızda olur…'