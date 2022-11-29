Apple'dan Elon Musk'a tehdit: Twitter'ı App Store'dan sileriz

Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, birçok şirketin platforma verdiği reklamları dondurduğunu açıklamıştı.Bu şirketlerden birinin Apple olduğunu bildiren Musk, 'Apple, Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?' ifadelerini kullanmıştı.Musk, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Apple'ın Twitter'ı tehdit ettiğini belirten Musk, 'Apple Twitter'ı App Store'dan silmekle bizi tehdit etti ama nedenini söylemedi' dedi.APPLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİMusk'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Apple'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.