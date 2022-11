Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.10'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu saldırılarla verilmek istenen mesajı gayet iyi anlıyor ve cevabını da veriyoruz. Bu yıl birlikte toparlanma temasıyla yapılan G-20 zirvesinde ülkemizin küresel krizlerin çözümüne ilişkin yaptıklarını liderlere yüz yüze anlatma imkanı bulduk.TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASIRusya ve Ukrayna liderleri ile yaptığımız görüşmelerle bölgemizdeki krizin etkisini en aza düşürmeyi hedefliyoruz. Tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık.TERÖRLE MÜCADELEGüney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, havan saldırıları ile masumları hedef aldı. Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdini bir kez daha tekrarlıyoruz.DÜZCE DEPREMİTürkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce depremiyle bir kez daha hatırladık. Depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Deprem bölgesinde 87 milyon TL kullanıldı. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratla inşa edilecektir.'KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ'Son dönemde sınırlarımız içerisinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit harekatında verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvelik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadise ile biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yıkıp yakanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye hesap vermeyiz.İlişki seviyemizi düşürdüğümüz ülkelerle selamı sabahı kesmedik. Halen sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz bölgelerde orada yaşadığımız kardeşlerimizin endişesi olmasın. Attığımız her adım, coğrafyamızın insani ve tarihi mirasına sahip çıkarak hepimiz için daha güzel bir geleceğin alt yapısını inşa etme amacı taşımaktadır.Karşımıza çıkartılan teröristlerin de onları üzerimize salanların da topunu tek bir şehidimiz tırnağına değişmeyiz. Her şehidimiz öfkemizi kabartan, gücümüzü katmerleyen, kararlığımız perçinleyen bir yürek yaramızdır. Bu milletin ölümle dize getirelemeyeğinin son örneği 15 Temmuz'dur. Bu milletin beliki kanını dökebilirsiniz, kalkınmasını geciktirebilirsiniz. Ama bu milletin istikbaline dokunmaya kimsenin gücü yetmez.Yıllardır ecellerini bekledikleri kurda kuşa yem olan bugün içene sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi dolmuştur. Teröristleri o çok güvendikleri ülkeler de hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramaycak.SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADROUzun yıllardın beklenen memurların ek götserge artışı mezsunu daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız.'EYT'Yİ EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ'Emeklilk için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yaptığımız çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.