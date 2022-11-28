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Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişinin, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gitmediğini açıkladı. Randevu konusunda ciddi olunması gerektiğini belirten Bakan Koca, "İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır." dedi.

Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
Ekleme: 28.11.2022 - 00:19 Güncelleme: 28.11.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'den alınan randevulara gitmeyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Koca, gidilmeyen randevuların sistemi yavaşlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir.' dedi.

'İPTAL EDENLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

'MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda %30 iken, bu oran Ekim ayında %25'e indi. Randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara imkân sağlandı. Randevularda ciddi olmalıyız. Gelmeyeceği randevuyu iptal edenlere teşekkür ediyorum.

'GELİNMEYEN BİR RANDEVU SİSTEMİ YAVAŞLATIR'

Geçen ay randevusu olanların 4'te biri muayene olmaya gelmedi. Bir ayda 4 hafta var. Gelinmeyen randevuların tamamının aynı haftada olduğunu kabul edelim. Sizce sağlık sistemi bundan nasıl etkilenirdi? İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır.'
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Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
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