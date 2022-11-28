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Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı

Ülke genelinde enerji krizi nedeniyle tasarruf yapılırken, Alman Federal Meclisi'nde vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görüldü.

Ekleme: 28.11.2022 - 15:55 Güncelleme: 28.11.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı
Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi gündeme oturdu…

Birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler arttı.

Yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı.

18 derece sınırı getirildi
Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere 18 derece sınırı getirildi.

Bunun üzerine birçok milletvekili üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu.

Palto ve atkılarla katıldılar
Öte yandan bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

Yapılan son parlamento oturumlarında palto ve atkılarla katılan milletvekilleri gündem oldu.

Parlamento işleyişi aksıyor
Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, “Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum.” dedi.

Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Tasarruf önlemleri
Ülkede birçok kamu tesisinde ısıtma cihazları kısıldı, meydanlarda aydınlatmalar azaltıldı, sokak ışıkları kapandı.

Hükümet temsilcilerinin halka “Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın” uyarıları ülkede tartışma yaratmıştı.

Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı
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