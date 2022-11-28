Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı

Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi gündeme oturdu…Birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler arttı.Yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı.Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere 18 derece sınırı getirildi.Bunun üzerine birçok milletvekili üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu.Öte yandan bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.Yapılan son parlamento oturumlarında palto ve atkılarla katılan milletvekilleri gündem oldu.Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, “Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum.” dedi.Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.Ülkede birçok kamu tesisinde ısıtma cihazları kısıldı, meydanlarda aydınlatmalar azaltıldı, sokak ışıkları kapandı.Hükümet temsilcilerinin halka “Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın” uyarıları ülkede tartışma yaratmıştı.