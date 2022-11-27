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Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüştü.

Ekleme: 27.11.2022 - 12:59 Güncelleme: 27.11.2022 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da ağırladı.

Nebati görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"İş birliğimizi geliştirme hususunda mutabık kaldık"
Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" dedi.
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