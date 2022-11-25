Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?

TSK'nın başlatığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından Yunan basını Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarındaki başarısını mercek altına aldı.İnternet üzerinden yayın yapan capital.gr isimli haber portalı, Türkiye'nin sınırlarının dışında nasıl bu kadar rahat davranabildiği sorusunu gündeme getirdi.Türkiye'ye yönelik küstahça ithamların da yer aldığı Petros Kranias imzalı analiz haberde, sınır ötesi operasyonlardaki başarının sırrı olarak savunma sanayii alanındaki yerli ve milli ürünler gösterildi.Son 10 yılda, Türkiye'nin hem siyasi hem askeri bakımdan bölgede önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı yazılan haberde yerli insansız hava araçlarıyla modern dünya savaş teknolojisinin çehresinin değişmesine büyük katkıda bulunulduğu belirtildi.TSK'nın uzaktan kumandalı teknolojiyle büyük bir başarıya imza attığının ifade edildiği haberde Bayraktar TB2'lerin teknik özellikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Bayraktar TB2'lerin çok uzun süre havada kalabildiği belirtilirken, İHA'ların üst düzey akıllı mühimmatlarla donatıldığına dikkat çekildi.Haberde Türkiye'nin terörle mücadele dolayısıyla 2000'li yılların ortalarında İHA alımını öncelik haline getirdiği ancak ABD ve İsrail'e ait insansız hava aracı sistemlerinin tedarikinde yaşadığı zorluklar nedeniyle yerli üretime yöneldiği hatırlatıldı.Capital.gr Bayraktar TB2'lerin geliştirilmesiyle terör örgütü PKK'nın 'savunma moduna geçtiğini' ve Türkiye'nin İHA gücü ile geleneksel angajman kurallarını değiştirerek operasyonlarda piyade birliklerine eskisi kadar ihtiyaç duymadığını yazdı.İnsansız hava aracı üstünlüğü ile Türkiye'nin dış politikada daha 'rahat' davranabildiğini yazan capital.gr, öte yandan yıllarca ABD, İsrail ve Çin'in hakim olduğu arenada artık Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.Bayraktar TB2'lerin Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarılarının detaylı bir şekilde anlatıldığı haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan'a Rus topraklarında bir Bayraktar TB2 tesisi kurmayı önerdiğini söylediği hatırlatıldı.Teknolojideki hızlı ilerlemelerin Türk Hava Kuvvetlerini taarruzi olarak özel bir güç haline getirdiği, Ankara'nın bölgenin önemli bir oyuncusu olduğu ve bunun süreceği vurgularının yapıldığı analiz haber, adeta Yunan yetkili makamlarına adeta bir uyarı niteliği taşıyor.