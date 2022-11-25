  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?

TSK'nın başlatığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından Yunan basını Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarındaki başarısını mercek altına aldı. İnternet üzerinden yayın yapan capital.gr isimli haber portalı, Türkiye'nin sınırlarının dışında nasıl bu kadar rahat davranabildiği sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'ye yönelik küstahça ithamların da yer aldığı Petros Kranias imzalı analiz haberde, sınır ötesi operasyonlardaki başarının sırrı olarak savunma sanayii alanındaki yerli ve milli ürünler gösterildi.

Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Ekleme: 25.11.2022 - 10:48 Güncelleme: 25.11.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
TSK'nın başlatığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından Yunan basını Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarındaki başarısını mercek altına aldı.

İnternet üzerinden yayın yapan capital.gr isimli haber portalı, Türkiye'nin sınırlarının dışında nasıl bu kadar rahat davranabildiği sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye'ye yönelik küstahça ithamların da yer aldığı Petros Kranias imzalı analiz haberde, sınır ötesi operasyonlardaki başarının sırrı olarak savunma sanayii alanındaki yerli ve milli ürünler gösterildi.

BAYRAKTAR TB2 ETKİSİ
Son 10 yılda, Türkiye'nin hem siyasi hem askeri bakımdan bölgede önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı yazılan haberde yerli insansız hava araçlarıyla modern dünya savaş teknolojisinin çehresinin değişmesine büyük katkıda bulunulduğu belirtildi.

TSK'nın uzaktan kumandalı teknolojiyle büyük bir başarıya imza attığının ifade edildiği haberde Bayraktar TB2'lerin teknik özellikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Bayraktar TB2'lerin çok uzun süre havada kalabildiği belirtilirken, İHA'ların üst düzey akıllı mühimmatlarla donatıldığına dikkat çekildi.

Haberde Türkiye'nin terörle mücadele dolayısıyla 2000'li yılların ortalarında İHA alımını öncelik haline getirdiği ancak ABD ve İsrail'e ait insansız hava aracı sistemlerinin tedarikinde yaşadığı zorluklar nedeniyle yerli üretime yöneldiği hatırlatıldı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Capital.gr Bayraktar TB2'lerin geliştirilmesiyle terör örgütü PKK'nın 'savunma moduna geçtiğini' ve Türkiye'nin İHA gücü ile geleneksel angajman kurallarını değiştirerek operasyonlarda piyade birliklerine eskisi kadar ihtiyaç duymadığını yazdı.

İnsansız hava aracı üstünlüğü ile Türkiye'nin dış politikada daha 'rahat' davranabildiğini yazan capital.gr, öte yandan yıllarca ABD, İsrail ve Çin'in hakim olduğu arenada artık Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.

Bayraktar TB2'lerin Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarılarının detaylı bir şekilde anlatıldığı haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan'a Rus topraklarında bir Bayraktar TB2 tesisi kurmayı önerdiğini söylediği hatırlatıldı.

Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?

YUNAN HÜKÜMETİNE UYARI MI?
Teknolojideki hızlı ilerlemelerin Türk Hava Kuvvetlerini taarruzi olarak özel bir güç haline getirdiği, Ankara'nın bölgenin önemli bir oyuncusu olduğu ve bunun süreceği vurgularının yapıldığı analiz haber, adeta Yunan yetkili makamlarına adeta bir uyarı niteliği taşıyor.
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor