Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir

Turizm sektörü ürün ve pazar çeşitliliği ile büyüme devam ediyor. Dünya, Türkiye ve Antalya'da turizm hareketlerine yön veren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en büyük buluşmalardan birisi olan ve Antalya'da düzenlenen '12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu için 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Ersoy, “2022 sona erdiğinde bu rakamları da geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz. Ağırladığımız ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002'de 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi 2019'da 38,9 milyar dolara yükselttik. 2019'da 76,2 dolar ve 2021'de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başı gecelik ortalama harcamanın da bu yıl sonu itibarıyla 90 dolara yükseleceğini öngörüyoruz. 2022 rakamlarımızı 2019 ile kıyasladığımızda, pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi ve rakiplerimize fark attığımızı net şekilde görmekteyiz' dedi.Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardıklarının altını çizen Ersoy, yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ziyaretçi sayısında 2019'la farkı neredeyse kapatmış olacaklarını söyledi. Turizm gelirlerinde ise 2019'un çok üzerinde bir artış yakalayacaklarını belirten Ersoy, 'Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor, turizmde Türkiye olarak artık 'Süper Lig'deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz' diye konuştu.2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, ajansın kriz yönetiminden tanıtım çalışmalarına kadar önemli başarılara ulaştığını ifade etti. Tanıtımların reklam ayağının yanı sıra PR ayağına değinen Ersoy, bu bağlamda dünyanın dört bir yanından basın mensuplarını, influencerlar, tur operatörleri ve kanaat önderlerini Türkiye'de ağırladıklarını kaydetti. Ersoy, kasım itibarıyla 2022 başından beri 85 ayrı ülkeden gelen 3 bin 465'i basın mensubu ve influencer, 2 bin 395'i tur operatörü olmak üzere toplam 5 bin 860 kişinin Türkiye'nin 62 şehrinde düzenlenen 356 ayrı ağırlama etkinliğine katıldığını vurguladı. Yıl sonuna kadar çalışmaları sürdürerek 81 ilin tamamını bu ağırlamalara dahil etmeyi hedeflediklerini anlatan Ersoy, çalışmaları yaparken ürün ve pazar çeşitliliğine önem verdiklerini ve turizmi 81 ile yaymak için adımlar attıklarını söyledi.DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sürdürülebilir turizm için finansman kaynağının olduğunu söyledi. Ateş, 'Yıllık sürdürülebilir tahvil ihracı 1,8 trilyon dolara ulaştı. Finansmanın daraldığı bu dönemde sürdürülebilir finansman kaynakları turizme destek olabilir' dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da sektörün sürdürülebilirliği, sağlıklı gelişimi ve turizm gelirinin artması için ziyaretçi başına ortalama harcamayı yükseltecek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Yağcı, “Antalya'mıza 20 milyondan fazla turisti, Türkiye için de 75 milyondan fazla turisti getirmek için sorunun değil, çözümün bir parçası olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz' diye konuştu.